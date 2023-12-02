Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hava harekatı

Irak’ın kuzeyi ile Suriye’nin kuzeyine yönelik terör operasyonları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen harekatta 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlık ayrıca, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG’li teröristin güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hava harekatı

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Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, bölgesi ile Pençe-Kilit bölgesinde 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak!” denildi.

Açıklamada operasyon bölgesinden görüntülere de yer verildi.

PENÇE KİLİT OPERASYONU BÖLGESİNE HAVA HAREKATI

Irak’ın kuzeyinde ise Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hava harekatı gerçekleştirildi.

Bakanlık, harekatta 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada, “Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!” denildi.

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