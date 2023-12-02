Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesi ile Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak!” denildi.
Açıklamada operasyon bölgesinden görüntülere de yer verildi.
PENÇE KİLİT OPERASYONU BÖLGESİNE HAVA HAREKATI
Irak’ın kuzeyinde ise Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hava harekatı gerçekleştirildi.
Bakanlık, harekatta 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Açıklamada, “Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!” denildi.
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