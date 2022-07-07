Pençe-Kilit operasyon bölgesindeki bir üsse teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca şehit oldu. Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Harekatı'ndan acı haber geldi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesindeki bir üsse bugün bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın (26) şehit olduğunu bildirdi.MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda 3 askerin yaralandığı belirtildi.Yaralı askerlerin hızla hastaneye sevk edildiği ve tedavilerine başlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Yaralılarımızdan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca için taziye mesajı yayımladı.Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajda, "Kahraman silah arkadaşımız, 07 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" denildi.Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın Konya'daki ailesine şehadet haberi verildi. Askeri yetkililer, Çumra ilçesine bağlı İçeri Çumra Mahallesi'ndeki şehidin baba ocağına gitti. Yetkililer, baba Bayram ile anne Yasemin Koca'ya oğullarının şehadet haberini iletti.Şehidin babaevine Türk bayrakları asılırken, haberin duyulmasıyla Koca ailesinin komşuları ve vatandaşlar, taziye için eve geldi.Nişanlı olduğu öğrenilen şehidin cenazesi, ikindi namazına müteakip İçeri Çumra Mahallesi'nde toprağa verilecek.