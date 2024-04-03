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Pendik’te kiralık araç yandı

İstanbul Pendik’te seyir halinde olan kiralık araç alev alev yandı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Pendik’te kiralık araç yandı

Yangın, Pendik Emirli Köyü mevkii Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan plakalı araçtan dumanlar gelmeye başladı. Durumu fark eden araç sürücüsü, aracı yol kenarına park ederek kendini hemen dışarı attı.

Bu sırada araçtan alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yanan aracın kiralık olduğu öğrenildi.

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