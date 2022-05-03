Pendik'te trafik kazası: 5 yaralı

İstanbul Pendik'te 2 otomobilin çarpıştığı kazaya müdahale eden itfaiye aracına yoldan geçen bir otomobil çarptı.

D-100 Karayolunun Tavşantepe mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı.



Kazanın ardından bir otomobil sürücüsü aracını bırakarak kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri, diğer otomobil sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Bu sırada İbrahim Ç. yönetimindeki otomobil, kazaya müdahale için bekleyen itfaiye aracına çarptı. Ardından hafif ticari araç da kaza yapan araca çarptı.



Ekipler otomobilde sıkışan yaralı 4 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.



Yaralılar, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.