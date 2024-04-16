Pendik'teki tehlikeli yolculuğa 5 bin 880 TL para cezası

İstanbul Pendik'te çekici üzerindeki tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüler üzerinden tespit edilen sürücüye 5 bin 880 TL cezai işlem uygulandı.

Pendik'teki tehlikeli yolculuğa 5 bin 880 TL para cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz pazar günü Pendik'te Çamçeşme Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde bir çekicinin seyir halindeyken arka kısmındaki araç kurtarma bölümünde yolcu bulundurarak ilerlediği tespit edilerek, inceleme başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüsü M.N. yakalanarak, şahsa ilgili kuralları çerçevesinde 5 bin 880 TL idari para cezası uygulandı.

Sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan da adliyeye sevk edildi.

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