Petrol boru hattındaki sızıntının ardından içme suyu uyarısı

BOTAŞ'ın, Batman Çayı'ndan geçen boru hattında yaşanan sızıntının ardından, bölgeye yakın yerleşim yerlerinde su içilmemesi yönünde bazı köy ve beldelerde anonslar yapıldı.

6 bin nüfuslu Balpınar beldesinin Belediye Başkanı Hüseyin Geylani, mahalle ve çevredeki camilerde anonslarla uyarı yaptıklarını ifade ederek, çayın altından geçen boru hattı, büyük olasılıkla çürüdüğünü ifade etti.

"KUYULAR ATIKLARIN TOPLANILDIĞI BÖLGEYE ÇOK YAKIN"

Geylan, "Sızıntının kuyularımıza yakın olması nedeniyle BOTAŞ'tan, su tahlillerini düzenli olarak yapmasını talep ettik. Boru hattı hem Batman Çayı altından hem de beldemizin altından geçiyor. Petrol atıklarının içme suyu ile sulama kanallarına karışabileceği olasılığına karşılık beldede, kimsenin içme suyunun içmemesi için uyarıda bulunduk. İçme suyu kuyuları, atıkların toplanıldığı bölgeye çok yakın. BOTAŞ'ın su tahlil sonuçlarını açıklamasını bekliyoruz" dedi.