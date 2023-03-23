Batman'daki petrol boru hattında sızıntı havadan görüntülendi

Batman’a bağlı Balpınar beldesi kum ocağı mevkiinde petrol sızıntısı meydana geldi. Boru hattındaki petrol, Batman Çayı ve Dicle Nehri'ne akarak suyu siyaha bürüdü. Dicle Nehri kısmı havadan görüntülendi.

Batman'daki petrol boru hattında sızıntı havadan görüntülendi - 1

BOTAŞ'ın Batman Çayı üzerinden geçen Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı'ndaki sızıntı drone ile görüntülendi.
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TÜRKİYE HABERLERİ

Batman'daki petrol boru hattında sızıntı havadan görüntülendi - 2

Dün gece saatlerinde Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı’nın yaklaşık 507. kilometresinde sızıntı tespit edildi.

Batman'daki petrol boru hattında sızıntı havadan görüntülendi - 3

Sızan tonlarca ham petrol, Batman Çayı ve Dicle Nehri’ni siyaha bürüdü. İhbar üzerine olay yerine Batman Belediyesine bağlı itfaiye ve AFAD ekibi gönderildi.

Batman'daki petrol boru hattında sızıntı havadan görüntülendi - 4

Sızıntı sonrasında bölgeyi besleyen vanaların 2 dakika içerisinde kapatılarak petrol akışı durduruldu.

Batman'daki petrol boru hattında sızıntı havadan görüntülendi - 5

Acil Müdahale ekipleri olay yerine intikal ederek müdahale çalışmalarına ivedilikle başladı. Batman Valiliği, DSİ, AFAD ve Emniyet birimlerinin koordinasyonunda yapılan çalışmalarla, 3 farklı noktada bariyer sistemleri oluşturularak petrolün yayılımı önlendi.

Batman'daki petrol boru hattında sızıntı havadan görüntülendi - 6

Aynı zamanda Dicle Nehri'ne ve Batman Çayı'na sızan petrolün temizlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Batman'daki petrol boru hattında sızıntı havadan görüntülendi - 7

Siyaha bürünen Dicle Nehri havadan görüntülendi.

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