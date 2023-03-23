Batman'daki petrol boru hattında sızıntı havadan görüntülendi

Acil Müdahale ekipleri olay yerine intikal ederek müdahale çalışmalarına ivedilikle başladı. Batman Valiliği, DSİ, AFAD ve Emniyet birimlerinin koordinasyonunda yapılan çalışmalarla, 3 farklı noktada bariyer sistemleri oluşturularak petrolün yayılımı önlendi.