Pınar Gültekin davası yeniden görülecek

SON DAKİKA HABERİ: İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nin aldığı karara göre Pınar Gültekin davası yeniden görülecek. İlk duruşma 15 Şubat'ta. Sanık Cemal Metin Avcı'ya uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası istinaf tarafından bozulmuştu.

Pınar Gültekin davası yeniden görülecek
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Son dakika haberi!

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada yeni bir gelişme var. Ailenin başvurusunu değerlendiren mahkeme, hukuksal eksiklileri gerekçe göstererek davanın yeniden görülmesine karar verdi.

Katil Cemal Metin Avcı'nın haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldığı davada, kardeşi Mertcan Avcı da beraat etmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Pınar Gültekin davasıyla ilgili ailenin istinaf talebini kabul etti.

Davada usul eksiklileri tespit edilmişti. Daire Cemal Metin Avcı’nın tutukluluğunun devamına karar verdi.

hakkında beraat kararı verilen Mertcan Avcı’nın, da duruşmaya SEGBİS ile katılmasını istedi. Duruşma 15 Şubatta yapılacak.

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