Pınar Gültekin'in ismi Adana'da bir parka verilecek

Adana'da Yüreğir Belediyesi, Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ismini bir parka verecek.

DHA 23.07.2020 - 13:41 | Son Güncelleme : 23.07.2020 - 13:42

Pınar Gültekin'in ismi Adana'da bir parka verilecek
27 yaşındaki Pınar Gültekin, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde eğitim görüyordu.

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Adana'da Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından korkunç bir şekilde öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) isminin, yapımı devam eden bir parka verileceğini açıkladı.

Toplum olarak gelenek ve görenekler çerçevesinde kadınlara karşı saygı duyduklarını belirten Kocaispir, "Bir parkımızı ‘kadına şiddeti hatırlatan ve lanetleyen objelerle’ donatıp hizmete açacağız. Bunun sözünü veriyorum” diye konuştu.

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