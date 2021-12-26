Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'nin doku ameliyatına başlandı

Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi, ameliyat için gerekli hazırlıkları tamamladı.



Küçük Asiye'ye bazı operasyonların yanı sıra doku nakli yapılacağı öğrenildi.



Eşi Zeynep ile evlatları Asiye için hastaneden ayrılmayan Hüseyin Ateş, AA muhabirine çok heyecanlı olduklarını söyledi.



Devletin tüm imkanlarını kızı için seferber ettiğini aktaran Ateş, "Kızımızın eski sağlıklı günlerine dönmesini bekliyoruz." dedi.



Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 3'ü tutuklanmıştı.



Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edilmişti.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASİYE'NİN BABASI İLE GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün Gaziantep'te işçilerle yemek programında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Ateş'i telefonla aradı.

Asiye Ateş'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, "Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Rabbimden şifalar diliyorum. Namazlarımda da dua edeceğim inşallah. Allah sabırlar versin" dedi.



ANNE VE BABASI YOĞUN BAKIM ÖNÜNDE BEKLİYOR



Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi önünde bekleyen Ateş ailesi, kızları Asiye'nin sağlığına kavuşacağı günü bekliyor. Baba Hüseyin Ateş, Cumhurbaşkanı ile görüştüklerini ve desteklerini esirgemediğini anlattı. Asiye'nin annesinin ise yoğun bakıma girdiği ve kızına yemek yedirdiği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ



Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık'ta 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 3'ü tutuklanmıştı.

Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti

TAŞLA HASTANE BASTI