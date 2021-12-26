Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'nin doku ameliyatı gerçekleştirildi

Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi, ameliyat için gerekli hazırlıkları tamamladı.



Eşi Zeynep ile evlatları Asiye için hastaneden ayrılmayan Hüseyin Ateş, muhabirine çok heyecanlı olduklarını söyledi.



Devletin tüm imkanlarını kızı için seferber ettiğini aktaran Ateş, "Kızımızın eski sağlıklı günlerine dönmesini bekliyoruz." dedi.

DOKTORU NTV'YE KONUŞTU

Prof. Dr. Ömer Özkan operasyon sonrası NTV'ye özel açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Özkan, "Operasyon gayet güzel geçti. Hastanın genel durumu iyi. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca ameliyat planlamıyoruz. Normal bir doku kaybı değil, ciddi bir yaralanma olmuş. Üç boyutlu kayıplar var. Nakledilen dokunun tutması önemli. Asiye'nin sağlığına kavuşması 1 yılı bulabilir" dedi.



KALÇADAN ALINAN DOKU NAKLEDİLDİ



Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyat, tamamlandı. Yaklaşık 3 saat süren ameliyat ile Asiye Ateş'e kalçadan alınan doku nakledildi.



Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, yaptığı açıklamada, ameliyatın tamamlandığını belirtti.



Sürecin yakından takip edildiğini ifade eden Çete, "4 yaşındaki Asiye Ateş'in yüz ve saçlı bölgesindeki doku kayıpları için ilk seans ameliyatı gerçekleştirildi. Doku nakilleri mikrocerrahi yöntemle yapıldığı için ilk birkaç günlük dönemde doku ile ilgili riskleri olmakla birlikte şu an itibarıyla hem nakledilen dokular sağlıklı hem de hastanın yaşam bulguları stabildir. Sağlık boyutunu ele aldık. İlerleyen dönemde kozmetik ve estetik açıdan yeni ameliyatlar yapacağız" diye konuştu.



Çete, hastanın yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiğini bildirdi.



Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 3'ü tutuklanmıştı.



Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BABASI İLE GÖRÜŞTÜ



İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün Gaziantep'te işçilerle yemek programında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Ateş'i telefonla aradı.

Asiye Ateş'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, "Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Rabbimden şifalar diliyorum. Namazlarımda da dua edeceğim inşallah. Allah sabırlar versin" dedi.



ANNE VE BABASI YOĞUN BAKIM ÖNÜNDE BEKLİYOR



Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi önünde bekleyen Ateş ailesi, kızları Asiye'nin sağlığına kavuşacağı günü bekliyor. Baba Hüseyin Ateş, Cumhurbaşkanı ile görüştüklerini ve desteklerini esirgemediğini anlattı. Asiye'nin annesinin ise yoğun bakıma girdiği ve kızına yemek yedirdiği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ



Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık'ta 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 3'ü tutuklanmıştı.

PİTBULL SALDIRISINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER