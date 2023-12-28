PKK/YPG'nin Suriye Kamışlı'daki sözde sorumlusu etkisiz halde

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MİT, PKK/YPG’nin Suriye/Kamışlı’daki sözde Asayiş Sorumlusu Eymen Coli’yi, Kamışlı’da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

PKK/YPG’li Eymen Coli, geçmişte sınır hattındaki güvenlik güçlerimize yönelik eylemleri organize eden şahıslar arasında yer alması nedeni ile MİT’in hedef listesindeydi.

MİT, saha ajanlarından intikal eden istihbarat neticesinde Eymen Coli’nin örgütün Suriye’deki üst düzey sorumlularından olduğunu tespit etti.

Coli’ye yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

Alınan anlık istihbaratla Eymen Coli’nin hareketleri adım adım takip edilmeye başlandı. Uygun şartların oluşması akabinde düzenlenen başarılı bir operasyonla Eymen Coli etkisiz hale getirildi.

Eymen Coli kimdir?

Suriye Amudeli olan Eymen Coli örgütsel faaliyetlere 2013 yılında Suriye’de katılarak silahlı faaliyet yürütmeye başladı. Örgütün ülkemize yönelik eylemsel faaliyetleri içerisinde yer aldı. Eymen Coli’nin akrabalarının da büyük bir bölümünün örgüt içerisinde faaliyet yürütmekte olduğu tespit edildi.

Silahlı faaliyetleri kapsamında bölgede örgüte karşı olan şahıs ve ailelere acımasız tutumuyla tanınan Eymen Coli, Barış Pınarı Harekâtı sürecinde ise güvenlik güçlerimize karşı çatışmalara katıldı.

Güvenlik kaynakları, son olarak Kamışlı sözde Asayiş Sorumlusu olarak faaliyet gösteren Eymen Coli’nin etkisiz hale getirilmesiyle bölge halkının üzerindeki örgüt baskısının azalacağını ifade etti.