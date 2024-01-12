PKK'dan hain saldırı: Metina bölgesi neden önemli?

Doç. Dr. Murat Aslan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bulunduğu Metina bölgesinin önemini ve Türk askerinin neden bu bölgede konuşlandığını NTV yayınında anlattı.



Murat Aslan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

-"Metina Dağı bir blok şeklinde Zap uzanımıyla beraber Zap nehrinden başlayarak hudutlarımızın hemen güneyinde doğu ve batı uzanımında yer alır. Dolayısıyla hudutlarımıza paralel bir yapıda."

"BURADAKİ TERÖRİST TÜRK HUDUTLARINI TEHDİT EDER"

-"Bu bölgedeki terörist varlığı Türk hududundaki köyleri, karakolları tehdit eder. Eğer Metina, teröristler tarafından kontrol edilirse Türkiye'ye sızmaları ve de gözlemeleri kolay olur."

-"Metina'yı iki ayrı boyutta incelemek lazım. Bir tanesi Metina'nın kuzey bölgesi, burada Kani Masi öne çıkar. Bu bölge toprağın olmadığı kayalık, taşlık bir bölge. Bu bölgeye girdiğinizde kaybolursunuz. Ayrıca bu bölgede doğal kayalar arasında labirent gibi geçişler yapılabilecek tüneller var. Metina'nın kuzey kesmine bakarsanız Amediye çukuru buranın da güneyinde Gara Dağı bulunur."

"BURADAKİ TSK'NIN VARLIĞI ÇOK ÖNEMLİ"

-"Zap ve Metina uzanımı Türkiye'nin sınır bölgesi güvenliği için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mutlaka bulunması gerektiği bir kesim. Nitekim tam karşısına baktığınızda Üzümlü Karakolu (Hakkari) ve köyler vardır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de buradaki köyleri korumak gibi bir misyonu var."

-"Teröristlerin sınırı geçmesi ve daha geri bölgedeki yerleşim alanlarına saldırı yapmasını önlemek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin buradaki varlığı çok önemlidir."