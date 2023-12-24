PKK'nın sözde Kobani sorumlusu etkisiz hale getirildi

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Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yönetici kadrosuna yönelik operasyonlar sürüyor.

MİT, Suriye sınır hattında konuşlu güvenlik güçlerine yönelik tacizlerin sürdüğü Kobani'de (Ayn El Arab) yeni bir operasyona imza attı.

PKK/YPG sözde Ayn El Arab Sorumlusu Bahoz Afrin kod adlı teröristin söz konusu eylemleri organize ettiği tespit edildi. Terörist, sansasyonel eylem hazırlığında olduğuna yönelik istihbarat üzerine öncelikli hedef listesine eklendi.

Saha ajanlarından alınan istihbaratla terörist MİT tarafından yakın takibe alındı. Yapılan takip sonucu planladığı eylemin son aşamasında olduğu belirlenen Bahoz Afrin kod adlı terörist için düğmeye basıldı. Terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.

SÖZDE SORUMLU BULAMIYORLAR

Güvenlik kaynakları, Kobani'ye sorumlu olarak gönderilen teröristlerin sürekli olarak MİT tarafından etkisiz hale getirilmesinden dolayı örgütün bölgede büyük bir kriz yaşadığını ve sorumlu düzeyde faaliyet yürütecek terörist bulmakta zorlandığını aktardı.



BAHOZ AFRİN KİMDİR?



Örgütün Suriye’de alan hakimiyeti sağladığı dönemde katılım sağlayan Bahoz Afrin kod adlı terörist 2019 itibarıyla tabur, ardından da cephe sorumlusu olarak faaliyet yürütmeye başladı. 2021 yılı itibarıyla bölge yönetimine giren Bahoz Afrin kod, sözde Ayn El Arap/Batı cephesi sorumlusu oldu. Güvenlik güçlerimize ve sınırlarımıza yönelik eylem arayışlarını sürdüren Bahoz Afrin kod etkisiz hale getirildiği süreçte sözde Ayn El Arap sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.



