Plajdaki köpek sevme kavgası caddeye taştı, polis biber gazıyla müdahale etti

Ancak E.Ç’nin izin vermemesi üzerine her iki taraf arasında sözlü tartışma çıktı.



Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma çevredekilerin de karışmasıyla plajın bulunduğu caddeye taştı.



Bu sırada yaşanan arbedede yoldaki bir kafeye sığınmak isteyen E.Ç., kendisini takip eden kişiler tarafından dövüldü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Olayda, polis kavgaya karışanları ayırmak için biber gazı kullandı.



Polis tarafından gözaltına alınan M.G., B.G., K.G. ve Ö.C.B. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.