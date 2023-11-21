Polis alımı ne zaman yapılacak? (2024 31. Dönem POMEM başvuru tarihleri)

2024 polis alımı başvuruları için tarih araştırmaları başladı. 30. Dönem POMEM polis alım süreci sürmeye devam ederken, yeni polis alımı için gözler 31. Dönem POMEM başvurularına çevrildi. Peki, 31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak?



2024 POLİS ALIMI NE ZAMAN?



30. Dönem POMEM alımları kapsamında, 01-19 Mayıs 2023 tarihleri arasında https://ais.pa.edu.tr/ adresinden başvurular alındı. Geçtiğimiz haftalarda ise 30. Dönem POMEM mülakat sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri belli oldu.



30. Dönem POMEM polis alım süreci bitmeden yeni dönem POMEM için duyuru yapılması beklenmiyor.



Bu kapsamda açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

10 BİN 102 POLİS ALIMI YAPILACAK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü için 10 bin 102 kadro ihdas edildi.



Karara göre, merkez teşkilatına 10 emniyet müdürü, 90 başmüfettiş ve 500 polis memuru kadrosu, taşra teşkilatına ise 9 bin 500 polis memuru ile Moral Eğitim Merkezine bir müdür ve müdür yardımcısı kadrosu ihdas edildi.



Kararla, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne toplam 10 bin 102 yeni kadro ihdası gerçekleştirilmiş oldu.