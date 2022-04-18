Polisi görünce kaçmaya çalışan hükümlü balkondan atladı

Kayseri'de, hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan O.G., eve gelen polis ekiplerini görüp kaçmak için 1'inci katın balkonundan atlayınca ayağı kırıldı.

Haberler - DHA 18.04.2022 - 15:45

Polisi görünce kaçmaya çalışan hükümlü balkondan atladı

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'de 27 yaşındaki hükümlü, eve gelen polisleri görünce balkondan atladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan O.G.'nin, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Ekipler, eve operasyon düzenledi. Polisi gören O.G., kaçmak için 1'inci katın balkonundan atlayınca ayağı kırıldı.

Polisin çağırdığı ambulansla O.G., Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

VİDEO: ÇEVİRMEDEN KAÇTI, POLİS ARACINA ÇARPINCA YAKALANDI

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