Porsuk Çayı'na giren iki kişiden biri boğuldu

Eskişehir’de Porsuk Çayı’a giren ve boğulma tehlikesi geçiren 2 arkadaştan biri vatandaşlar tarafından kurtarılırken, diğerinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Porsuk Çayı'na giren iki kişiden biri boğuldu

Fatih Er (22) ile Hulusi Taha P. (14), Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Nilay Sokağı'ndan geçen akarsuya girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Hulusi Taha P., çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı, Er ise kayboldu.

Yardım çağrısının ardından olay yerine polis, itfaiye, 112 Acil Sağlık görevlilerinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ile Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekipleri sevk edildi.

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Hulusi Taha P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Porsuk Çayı'na giren iki kişiden biri boğuldu - 1

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Askerlik görevini yaptığı birlikten Eskişehir'e hava değişimine geldiği belirtilen Fatih Er'in ise cansız bedenine ulaşıldı. Boğulan gencin cesedi, otopsi için aynı hastanenin morguna gönderildi.

Hulusi Taha P.'yi sudan çıkaran Enes Hasan Şen, gazetecilere Porsuk Çayı kenarında otururken yüzen iki kişiyi gördüklerini söyledi.

Çırpınmaya başladıklarını fark edince giysilerini çıkarıp suya atladığını belirten Şen, "Suyun içinde kendi aralarında şakalaşıyorlardı. Birini çıkardım ama diğeri kaldı. Suda kaybolduğu için hiç göremedim." dedi.

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