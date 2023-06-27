Porsuk Çayı'na giren iki kişiden biri boğuldu

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI



Askerlik görevini yaptığı birlikten Eskişehir'e hava değişimine geldiği belirtilen Fatih Er'in ise cansız bedenine ulaşıldı. Boğulan gencin cesedi, otopsi için aynı hastanenin morguna gönderildi.



Hulusi Taha P.'yi sudan çıkaran Enes Hasan Şen, gazetecilere Porsuk Çayı kenarında otururken yüzen iki kişiyi gördüklerini söyledi.



Çırpınmaya başladıklarını fark edince giysilerini çıkarıp suya atladığını belirten Şen, "Suyun içinde kendi aralarında şakalaşıyorlardı. Birini çıkardım ama diğeri kaldı. Suda kaybolduğu için hiç göremedim." dedi.