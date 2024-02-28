Poşetleri taşımasına yardım eden kıza cinsel istismarda bulundu

Ankara'da elindeki poşetleri taşımasına yardım eden komşusunun kızı 15 yaşındaki S.N.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Abdullah K. hakkında 32,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Poşetleri taşımasına yardım eden kıza cinsel istismarda bulundu

Cinsel istismara istenen ceza belli oldu.

Çankaya ilçesinde 2021 yılının Nisan ayında Abdullah K., elindeki poşetleri taşıması için komşusunun kızı S.N.A.'dan yardım istedi.

S.N.A., Abdullah K.'nin elindeki poşetleri alıp, binanın bodrum katındaki depoya götürmesine yardım etti. Abdullah K., burada iddiaya göre S.N.A.'ya cinsel istismarda bulundu.

SERBEST BIRAKILDI

Küçük kızın durumu anlattığı babası D.A., Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Abdullah K., sorgusunun ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Mahkemece kabul edilen iddianamede, Abdullah K. hakkında S.N.A.’ya yönelik eylemi nedeniyle, "cebir, tehdit veya hile kullanarak cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 32,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İddianamede ifadesine yer verilen S.N.A., sanık Abdullah K.’yi daha önceden tanıdığını, olay günü sanığın kendisinden yardım istemesi üzerine oturdukları binanın deposuna gittiklerini ve burada kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürdü.

S.N.A., olay sırasında Abdullah K.'yi iterek ve bağırarak elinden kurtulduğunu belirtti.

Sanık Abdullah K. ise suçlamayı kabul etmedi. Sanık, eşyaları taşırken yorulduğu için mağdurdan yardım istediğini, malzemeleri birlikte depoya indirdiklerini, sonra da teşekkür etmek için sırtına dokunduğunu ve depodan gönderdiğini iddia etti.

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