Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Daha büyük depremler üretebilir

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür bugün Muğla ve Adana'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi. Görür, Acıpayam fayını işaret ederek "Daha büyük depremler üretebilir" uyarısında bulundu.



Sabah saat 05.04'te Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 13.10'da da Adana'da, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür iki depreme ilişkin sosyal medya hesabı X'ten değerlendirmelerde bulundu.



Görür, Köyceğiz'deki depremle ilgili şu paylaşımda bulundu:

"Arkadaşlar, bugün Karaçam-Köyceğiz/Muğla’da 4,0 deprem oldu. Bu deprem haritada görüldüğü gibi, KD-GB doğrultuda uzanan Acıpayam Fay Zonu üzerinde. Bu zon çok daha büyük deprem üretebilecek kapasitede. Sevgiyle"