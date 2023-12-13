Psikiyatri hastası doktora saldırdı

Siirt’te psikiyatri hastası Ümit K., muayene olduğu Psikiyatri Uzmanı Dr. Ergül Çakan’a saldırdı. Güvenlik görevlilerinin poliklinikten uzaklaştırdığı Ümit K., adrese gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Psikiyatri hastası doktora saldırdı

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’te doktora saldıran psikiyatri hastası gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Psikiyatri polikliniğine muayene olmak için gelen Ümit K., Uzman Dr. Ergül Çakan’a saldırdı.

Poliklinikteki bilgisayarlar kırılırken, Ümit K. hakkında beyaz kod verildi.

Güvenlik görevlilerinin poliklinikten uzaklaştırdığı Ümit K., adrese gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ümit K.2nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Başhekimlik saldırıyı kınayıp, olay hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığını belirtti.

Doktor Çakan ise tedavisinin ardından Ümit K. hakkında suç duyurusunda bulundu.

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