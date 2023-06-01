PTT personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? (2023 PTT personel alımı)

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



PTT, her yıl kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.



Yapılan duyuru sonrasında yayımlanan kılavuzla birlikte başvuru işlemleri gerçekleştirilmektedir.



ALIM YAPILACAK KADRO VE BRANŞLAR BELLİ OLDU MU?



Geçtiğimiz yıllarda Avukat, Mühendis, Gişe ve Büro personeli, Postacı, Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi kadrolarına alım yapılmıştı.



Bu yıl PTT'nin personel alımına ilişkin henüz bir kılavuz yayımlamaması sebebiyle, kadro ve branşlar henüz belli olmadı.