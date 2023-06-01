PTT personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? (2023 PTT personel alımı)

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) personel alımının ne zaman yapılacağı, kurum bünyesinde istihdam etmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her yıl ya da iki yıl da bir personel alımı gerçekleştiren PTT'nin bu yıl başvuru yapıp yapmayacağı araştırılıyor. Peki, PTT personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

PTT personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? (2023 PTT personel alımı)

2023 personel alımı başvuruları için gözler kurum tarafından yapılacak duyuruya çevrildi. Geçmiş yıllarda avukat, mühendis, gişe ve büro personeli, postacı, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi gibi kadrolara alım gerçekleştiren PTT'nin, bu yıl alım yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Peki, PTT personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

2023 PTT NE ZAMAN?

2023 yılı PTT personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Personel alımına ilişkin tarihler belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

PTT personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? (2023 PTT personel alımı) - 1

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT, her yıl kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.

Yapılan duyuru sonrasında yayımlanan kılavuzla birlikte işlemleri gerçekleştirilmektedir.

ALIM YAPILACAK KADRO VE BRANŞLAR BELLİ OLDU MU?

Geçtiğimiz yıllarda Avukat, Mühendis, Gişe ve Büro personeli, Postacı, Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi kadrolarına alım yapılmıştı.

Bu yıl PTT'nin personel alımına ilişkin henüz bir kılavuz yayımlamaması sebebiyle, kadro ve branşlar henüz belli olmadı.

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