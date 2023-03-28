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PTT personel alımı ne zaman, başvuru tarihleri açıklandı mı? (2023 PTT personel alımı başvuruları)

PTT personel alımı, Posta ve Telgraf Teşkilatı bünyesinde istihdam etmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2023 PTT personel alımıyla ilgili başvuru tarihleri merak edilirlen, bu yıl alım yapılıp yapılmayacağı da merak konusu oldu. Peki, PTT personel alımı ne zaman, başvuru tarihleri açıklandı mı?

PTT personel alımı ne zaman, başvuru tarihleri açıklandı mı? (2023 PTT personel alımı başvuruları)

Her yıl veya iki yılda bir personel alımı yapan 'nin bu yıl alımlara ne zaman başlayacağı araştırılıyor. PTT, geçtiğimiz yıllarda Avukat, Mühendis, Gişe ve Büro personeli, Postacı, Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi kadrolarına alım yapılmıştı. Peki, 2023 PTT personel alımı ne zaman yapılacak, tarihleri belli oldu mu?

PTT NE ZAMAN?

2023 yılı PTT personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Personel alımına ilişkin tarihler belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

PTT personel alımı ne zaman, başvuru tarihleri açıklandı mı? (2023 PTT personel alımı başvuruları) - 1

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT, her yıl kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.

Yapılan duyuru sonrasında yayımlanan kılavuzla birlikte başvuru işlemleri gerçekleştirilmektedir.

ALIM YAPILACAK KADRO VE BRANŞLAR BELLİ OLDU MU?

Geçtiğimiz yıllarda Avukat, Mühendis, Gişe ve Büro personeli, Postacı, Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi kadrolarına alım yapılmıştı.

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