PTT personel alımı ne zaman, bu yıl yapılacak mı? (2023 PTT personel alımı)

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) personel alımına ilişkin başvuruların ne zaman başlayacağı, kurum bünyesinde çalışmak isteyen birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Her yıl veya iki yılda bir personel alımı yapan PTT'nin bu yıl personel alıp almayacağı merak ediliyor. Peki, PTT personel alımı ne zaman yapılacak?

PTT personel alımı ne zaman, bu yıl yapılacak mı? (2023 PTT personel alımı)

2023 personel alımı için geri sayım sürmeye devam ediyor. Her yıl alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendiren PTT'nin, bu yıl personel alımı yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Peki, PTT personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?

PTT NE ZAMAN?

2023 yılı PTT personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Personel alımına ilişkin tarihler belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

PTT personel alımı ne zaman, bu yıl yapılacak mı? (2023 PTT personel alımı) - 1

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT, her yıl kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.

Yapılan duyuru sonrasında yayımlanan kılavuzla birlikte işlemleri gerçekleştirilmektedir.

ALIM YAPILACAK KADRO VE BRANŞLAR BELLİ OLDU MU?

Geçtiğimiz yıllarda Avukat, Mühendis, Gişe ve Büro personeli, Postacı, Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi kadrolarına alım yapılmıştı.

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