Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

İstanbul’da ise Sultanahmet Camisi vatandaşların ilk teravih namazlarını kıldıkları tarihi camilerden biri oldu.



İzmir’de ramazan ayının başlamasıyla ilk teravih namazı kılındı. Kemalpaşa ilçesinde 7 asırdan fazla geçmişe sahip Emet Bey Camisi’ni dolduran vatandaşlar namaz kıldı, ardından dua etti.

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