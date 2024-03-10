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Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

Ramazan ayının ilk teravih namazı, Türkiye genelindeki cami ve mescitlerde kılındı.

Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı
İlk sahur ne zaman, saat kaçta? Sahura bu gece mi kalkılacak? (2024 Ramazan il il sahur vakitleri)

İlk sahur ne zaman, saat kaçta? Sahura bu gece mi kalkılacak? (2024 Ramazan il il sahur vakitleri)

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İslam aleminin kutsal ayı ramazan başlıyor. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk , yurt genelindeki camilerde kılındı.

Başkent Ankara’da Kocatepe Camisi’ne gelen çok sayıda vatandaş, ilk teravih namazını kıldı.

Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı - 1

İstanbul’da ise Sultanahmet Camisi vatandaşların ilk teravih namazlarını kıldıkları tarihi camilerden biri oldu.

İzmir’de ramazan ayının başlamasıyla ilk teravih namazı kılındı. Kemalpaşa ilçesinde 7 asırdan fazla geçmişe sahip Emet Bey Camisi’ni dolduran vatandaşlar namaz kıldı, ardından dua etti.

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