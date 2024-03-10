Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

İslam aleminin kutsal ayı ramazan başlıyor. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk teravih namazı, yurt genelindeki camilerde kılındı.
Başkent Ankara’da Kocatepe Camisi’ne gelen çok sayıda vatandaş, ilk teravih namazını kıldı.
İstanbul’da ise Sultanahmet Camisi vatandaşların ilk teravih namazlarını kıldıkları tarihi camilerden biri oldu.
İzmir’de ramazan ayının başlamasıyla ilk teravih namazı kılındı. Kemalpaşa ilçesinde 7 asırdan fazla geçmişe sahip Emet Bey Camisi’ni dolduran vatandaşlar namaz kıldı, ardından dua etti.
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