Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Şoför Esnafları ile İftar Programı'nda konuştu.



Erdoğan, Meclis'in açılmasıyla birlikte dolmuş ve minibüs esnafının plakalarına dair mülkiyet sorunlarıyla ilgili mağduriyetleri gidereceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu çalışanları için Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağını da açıkladı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bugün Kuzey Irak'ta yürüttüğümüz operasyonda şehit olan askerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Deprem bölgesinde teslim ettiğimiz afet konutu sayısı 76 bini aştı. 14 kilometrelik Arnavutköy - İstanbul havalimanı yeni metro hattının açılış törenine katıldık. İstanbul'un trafik çilesinin biraz daha azalacağının kanaatindeyim. Akabinde Mamak'ta toplu açılış törenimiz vardı. 62 kalem eser hizmet ve projeyi açtık.

Meclisin açılmasıyla birlikte dolmuş ve minibüs esnafımızın plakalarına dair mülkiyet sorunlarıyla ilgili mağduriyetleri inşallah gidereceğiz.

Şoför esnaflarımızla bizim özel bir dostluğumuz, yol arkadaşlığımız vardır. Sizlerle farklı vesilelerle bir araya geldik, dertleştik. Hangi görevde olursak olalım sizlerin kanaatlerini almaya önem gösterdik. Her zaman sizlerin fikirlerinden istifade ettik. Şoför esnafı kardeşlerim yaptıkları iş icabı milletimizin aynasıdır. Sizlerin bu şehre yaptığı hizmetlerin yerini hiçbir şey tutamaz.

Her biriniz yılın 365 günü, günün 24 saati faal olan mesuliyeti gerçekten ağır bir mesleği icra ediyorsunuz. Daima sizlerle yol yürümüş bir kardeşiniz olarak her gün nasıl bir mücadelenin içinde olduğunuzu çok iyi biliyorum. Daha sonra şoförlerimizi hedef alan sözlü ve fiili saldırı haberi medyaya yansıdı. Dün Keçiören'de taksi durağına yapılan saldırı da benzer bir örnektir. Bazı münferit örnekler üzerinden şoför esnafı kardeşlerimin ötekileştirildiğini, itham edildiğini üzülerek görüyoruz. Bu asla kabul edilemez bir durumdur.

Milletin yetki verdiklerinin görevi suçu başkalarına yıkmak değil sorunu tespit edip çözüm üretmektir. Trafik sürekli sıkışıyorsa burada şoför kardeşlerim suçlu değil mağdur konumundadır.



Özellikle artan trafik keşmekeşinden şoför esnafı kardeşim herkesten çok daha fazla etkileniyor. Görevi trafiği hafifletmek olanların kendi beceriksizliklerinin vebalini şoförlerimize yüklemesi işgüzarlıktır. Enerjimizi ve kapasitemizi bahane aramak için değil sorunları çözmek için kullandık. Gece gündüz çalışarak ülkemizi ulaştırma alanında dünyada parmak gösterilen yere taşıdık.

KAMU ÇALIŞANLARINA 9 GÜN BAYRAM TATİLİ



Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik.

