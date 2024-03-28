Ramazan Bayramı tatilinde Yunan adalarına kapıda vize olacak mı? 10 adadan 7’sinde hazırlıklar tamamlandı

GÜNLÜK VERGİYE DİKKAT



Adalarda tatile gideceklere önemli bir uyarı daha yapan Yavuz, “Yunanistan otellerinde 1 Mart’tan itibaren ‘Eko Tax’ adında ekstra bir vergi ödeniyor. 5 yıldızlı otel için odabaşı günlük 10 euro, 4 yıldızlı otel için 7 euro, yani 1 hafta için 5 yıldızda 70 euro ayrıca ödenmesi gerekiyor. Nisan henüz deniz mevsimi değil, oteller de bizdeki gibi tam teşekküllü olmadığı için bir araç kiralayıp gezmek en iyisi. Benzin pahalı 2 euro ama mesafeler kısa. Adalar küçük çocuklar için pek cazip değil.” dedi.



HANGİ ADALARA KAPIDA VİZEYLE GİDİLEBİLECEK?



Kapıda vizeyle gidilen 10 Yunan adası ve feribot limanları ise şöyle:



Midilli-Ayvalık, Sakız-Çeşme, Sisam-Kuşadası, Patmos-Bodrum, Leros-Bodrum, Kalimnos-Bodrum, Kos-Bodrum Turgutreis, Simi-Bodrum Datça, Rodos-Marmaris, Kaş-Meis.