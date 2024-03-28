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Ramazan Bayramı tatilinde Yunan adalarına kapıda vize olacak mı? 10 adadan 7’sinde hazırlıklar tamamlandı

9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatili yaklaşıyor. Ramazan Bayramı tailinde yurt dışında en popüler desyinasyonların başında Yunan adaları geliyor. Bu yıl kapıda vize uygulamasının da başlayacağı Yunan adalarında hazırlıklar tamamlanmak üzere. Kapıda vize alınabilecek 10 Yunan adasından 7’sinde hazırlıklar tamamlandı.

Ramazan Bayramı tatilinde Yunan adalarına kapıda vize olacak mı? 10 adadan 7’sinde hazırlıklar tamamlandı

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tatili için geri sayım başladı. Bayram tatili bu yıl 9 gün olacak.

9 günlük tatil fırsatını değerlendirmek isteyenlerin yurt dışında en çok rağbet gösterdiği yerlerin başında Ege’deki Yunan adaları geliyor.

Türk vatandaşları, Ege’deki 10 Yunan adasına kapıda vize alıp giriş yapabilecek.

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10 ADADAN 7’SİNDE HAZIRLIKLAR TAMAM

Kapıda vize uygulaması için Yunan adalarındaki hazırlıklar ise tamamlanmak üzere…

Antalya Kent Konseyi Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, kapıda vize uygulamasıyla giriş yapılabilecek 10 adadan 7’si için feribot seferleri ve adalardaki polis birimlerinin hazırlıklarını tamamladığını açıkladı.

Ramazan Bayramı tatilinde Yunan adalarına kapıda vize olacak mı? 10 adadan 7’sinde hazırlıklar tamamlandı - 1

16-17 BİN TÜRK BEKLENİYOR

Kapıda vize uygulaması kararı alınan 10 Yunan adasından bu bayramda en yoğun talebi Midilli, Sakız, Kos, Rodos ve Meis’in gördüğünü dile getiren Yavuz, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde, şu anki verilere göre 16-17 bin Türk vatandaşının tatil planladığını kaydetti.

Yavuz, 25-30 dakika gibi sürelerde gidilebilecek yurt dışındaki en yakın, en ucuz ve vize kolaylığı gibi sebeplerle son dakika kararıyla bu sayının 20 bine ulaşabileceğini dile getirdi.

Ramazan Bayramı tatilinde Yunan adalarına kapıda vize olacak mı? 10 adadan 7’sinde hazırlıklar tamamlandı - 2

GÜNLÜK VERGİYE DİKKAT

Adalarda tatile gideceklere önemli bir uyarı daha yapan Yavuz, “ otellerinde 1 Mart’tan itibaren ‘Eko Tax’ adında ekstra bir vergi ödeniyor. 5 yıldızlı otel için odabaşı günlük 10 euro, 4 yıldızlı otel için 7 euro, yani 1 hafta için 5 yıldızda 70 euro ayrıca ödenmesi gerekiyor. Nisan henüz deniz mevsimi değil, oteller de bizdeki gibi tam teşekküllü olmadığı için bir araç kiralayıp gezmek en iyisi. Benzin pahalı 2 euro ama mesafeler kısa. Adalar küçük çocuklar için pek cazip değil.” dedi.

HANGİ ADALARA KAPIDA VİZEYLE GİDİLEBİLECEK?

Kapıda vizeyle gidilen 10 Yunan adası ve feribot limanları ise şöyle:

Midilli-Ayvalık, Sakız-Çeşme, Sisam-Kuşadası, Patmos-Bodrum, Leros-Bodrum, Kalimnos-Bodrum, Kos-Bodrum Turgutreis, Simi-Bodrum Datça, Rodos-Marmaris, Kaş-Meis.

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