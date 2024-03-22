Ramazan yardımı izdihama dönüştü: Vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi

Yozgat'ta bir iş insanı, ramazan ayı dolayısıyla kent merkezindeki Fatih Camisi önünde iki kamyon dolusu domates, patates, soğan, salatalık ve sarımsak dağıttı.

Çoğunluğunu kadın ve yaşlıların oluşturduğu kalabalık, kamyonlarla getirilen sebzelerden alabilmek için birbiriyle yarıştı.

Yardım kısa sürede izdihama dönüşürken, bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi.