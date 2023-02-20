Rende Sitesi'nde kolonların kesildiği iddiasına takipsizlik veren savcıya inceleme

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'daki Rende Sitesi'nde 2016'da "kolonların kesildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmada "takipsizlik kararı" veren savcı hakkında inceleme başlatıldı.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Rende Sitesi'nde kolonların kesildiğine yönelik iddialarla ilgili 2016'da takipsizlik kararı veren Cumhuriyet savcısı hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) inceleme izni verdi.



Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi.