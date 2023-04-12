Resmi Gazete'de bugün (12 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 12 Nisan 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 12 Nisan 2023 tarihli ve 32161 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (12 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları)

12 NİSAN 2023 TARİHLİ VE 32161 SAYILI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TEBLİĞ

– Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/37)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/25)

KURUL KARARI

– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/04/2023 Tarihli ve 10569 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

– Anayasa Mahkemesinin 11/1/2023 Tarihli ve 2019/4055 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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