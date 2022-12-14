Resmi Gazete'de bugün (14 Aralık 2022 Resmi Gazete kararları)

14 ARALIK 2022 TARİHLİ RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
– Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6546)
– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sosyal Araştırmalar ve Yenilik Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6547)
– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması-Ek Anlaşma-nın Yürürlük Tarihinin 25 Kasım 2022 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6548)
ATAMA KARARI
– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/671)
YÖNETMELİKLER
– Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
– İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar
– Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
– Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği
– Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
– 2023 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi
– Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği
– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2022/3)
KURUL KARARI
– Devlet Muhasebesi Standardı (DMS 1) Mali Tabloların Sunulması
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 22/9/2022 Tarihli ve 2018/24635 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 3/11/2022 Tarihli ve 2019/6264 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARI
– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar
DÜZELTME: Yabancı Silahlı Kuvvetlere Bağlı Gemilerin Türk İçsularına ve Limanlarına Gelişleri ve Bu Sulardaki Hareket ve Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6513) ile İlgili
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri