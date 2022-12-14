Resmi Gazete'de bugün (14 Aralık 2022 Resmi Gazete kararları)

14 ARALIK 2022 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANI KARARLARI



– Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6546)



– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sosyal Araştırmalar ve Yenilik Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6547)



– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması-Ek Anlaşma-nın Yürürlük Tarihinin 25 Kasım 2022 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6548)



ATAMA KARARI



– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/671)



YÖNETMELİKLER



– Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik



– İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar



– Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği



– Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği



– Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞLER



– 2023 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi



– Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği



– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2022/3)



KURUL KARARI



– Devlet Muhasebesi Standardı (DMS 1) Mali Tabloların Sunulması



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 22/9/2022 Tarihli ve 2018/24635 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 3/11/2022 Tarihli ve 2019/6264 Başvuru Numaralı Kararı



YARGITAY KARARI



– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar



DÜZELTME: Yabancı Silahlı Kuvvetlere Bağlı Gemilerin Türk İçsularına ve Limanlarına Gelişleri ve Bu Sulardaki Hareket ve Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6513) ile İlgili



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları



b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları



c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri