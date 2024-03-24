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Resmi Gazete'de bugün (24 Mart 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 24 Mart 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 24 Mart 2024 tarihli ve 32499 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (24 Mart 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Ahşap Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik

– Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerlerir...

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