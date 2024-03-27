Resmi Gazete'de bugün (27 Mart 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANI KARARI



– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2024/78)



YÖNETMELİKLER



– Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Telsiz Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2024 Tarihli ve E: 2023/115, K: 2024/13 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 23/1/2024 Tarihli ve E: 2022/34, K: 2024/16 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2024 Tarihli ve E: 2023/155, K: 2024/59 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 21/11/2023 Tarihli ve 2020/35076 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 13/12/2023 Tarihli ve 2019/20965 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 13/12/2023 Tarihli ve 2019/29604 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 13/12/2023 Tarihli ve 2019/38925 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 24/1/2024 Tarihli ve 2021/19454 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 24/1/2024 Tarihli ve 2021/26556 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri