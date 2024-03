Resmi Gazete'de bugün (2 Mart 2024 Resmi Gazete kararları)

YASAMA BÖLÜMÜ



TBMM KARARLARI



1405 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar



1406 Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar



1407 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar



1408 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar



YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



ATAMA KARARLARI



–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/63, 64, 65, 66, 67)



YÖNETMELİKLER



–– Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



–– Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



–– Polis Akademisi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



–– Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği



TEBLİĞLER



–– Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/1)



–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 88) (e-Teminat Mektubu İşlemleri)



KURUL KARARLARI



–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/02/2024 Tarihli ve 12466, 12467 ve 12468 Sayılı Kararları



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri