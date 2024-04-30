Rezidansta cinayet: Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Afyonkarahisar'da G.B, (34) Güvenevler Mahallesi'nde bir rezidansın 12. katındaki iş yerinde ağabeyi S.B. ile (46) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.B, bıçakla ağabeyini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Polis ekipleri, şüpheli G.B'yi gözaltına aldı.