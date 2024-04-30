Rezidansta cinayet: Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Afyonkarahisar'da bir rezidansın 12. katındaki iş yerinde çıkan kavgada ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Rezidansta cinayet: Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Arşiv

'da G.B, (34) Güvenevler Mahallesi'nde bir rezidansın 12. katındaki iş yerinde ağabeyi S.B. ile (46) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.B, bıçakla ağabeyini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheli G.B'yi gözaltına aldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Deprem bölgesi için mücbir sebep hali ne zaman bitecek?

Deprem bölgesi için mücbir sebep hali ne zaman bitecek?

Adliye içerisindeki kavgaya polisten biber gazlı müdahale: 1 yaralı

Adliye içerisindeki kavgaya polisten biber gazlı müdahale: 1 yaralı

Kütahya'da berber dükkanına silahlı saldırı: 2 kişi öldü

Kütahya'da berber dükkanına silahlı saldırı: 2 kişi öldü

Kaza sonrası araçta sıkıştı: "Yüzüm çok mu kötü?" diye sordu

Kaza sonrası araçta sıkıştı: "Yüzüm çok mu kötü?" diye sordu

Liseden atılan öğrenci okul müdürünü bıçakladı

Liseden atılan öğrenci okul müdürünü bıçakladı

Erdoğan-Özel görüşmesinin yeri ve saati belli oldu

Erdoğan-Özel görüşmesinin yeri ve saati belli oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...