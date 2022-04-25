Rezidanstaki işkencede iddianame kabul edildi

Konya'da bir rezidansta işkence gören M.K.'nin şikayetiyle başlatılan soruşturmanın iddianamesi kabul edildi.



Olay, 8 Nisan'da, Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki rezidansta geldi. İddiaya göre M.K. adlı kadın, eski sevgilisi Murat Demirci'nin(41) davetiyle WhatsApp üzerinden kendisine gönderdiği adrese gitti.

M.K.(25) gittiği dairede Demirci'nin nişanlısı Sara Demir(24) ve arkadaşı Tuğba Demirci(22) ile karşılaştı. Demir ve arkadaşı, M.K.'ye, Murat Demirci ile ilişkisini sorup, iddiaya göre saçlarını ve kıyafetlerini keserek, yüzünde sigara söndürdü. Evden kurtulan M.K., polise giderek şikayetçi oldu.



Murat Demirci'nin kendisine WhatsApp üzerinden adres gönderdiğini belirten M.K., ifadesinde, "Ben de gönderdiği adresteki rezidansa gittim. Bulunduğu daireye girdiğimde, kapıyı Murat açtı. İçeride 2 kadının daha olduğunu görünce şaşırdım. Murat, evdeki kadınlara dönerek 'M.K. bu' diyerek beni gösterdi. Kadınlar, bana Murat ile neden görüştüğümü sorup, tehdit ve hakaretlerde bulundu" dedi.

Bir anda kesici bir aletle saçlarını kestiklerini belirten M.K., "Yanağımda, ellerimde sigara söndürdüler. Üzerimdeki kıyafetleri parçaladılar. Neye uğradığımı şaşırdım, çok korktum. Daha sonra gitmeme izin verdiler. Ben de o şekilde eve döndüm. Murat, bana buluşma teklifi ederek işkenceye davet etmiş" şeklinde konuştu.



TUTUKLANDILAR



Şikayetin ardından gözaltına alınan Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci, ifadeleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



37'ŞER YIL HAPSİ İSTEMİ



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 'birden fazla kişi tarafından silahlı tehdit', 'yağma', 'hakaret', 'cebir', 'mala zarar verme' ve hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ile Tuğba Demirci için 37'şer yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.



Savcı, iddianamesinde sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket edip, müştekinin kıyafetlerini makasla keserek eylemleri ile 'mala zarar verme' suçunu; müştekiye hitaben aleni yerlerden olmayan konut içinde söylemde bulunup, onur, şeref ve saygınlığına saldırarak 'hakaret' suçunu; müştekiye ait cep telefonu ve çantayı zor kullanarak, gece vakti sayılan zaman diliminde konut içinde birlikte alıp sonra iade etmek ve bu zaman aralığında 'yağma' suçunu işlediklerinin anlaşıldığı belirtildi.



COP, MAKAS VE BIÇAK SİLAH SAYILDI



İddianamede olayda kullanılan cop, makas ve bıçak da silah sayılarak "Müştekinin belirtilen konuttan çıkmasına, zorla ve silah (cop, makas, bıçak gibi aletler kullanarak) engel olmak şeklindeki eylemleriyle 'kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçunu, 'yağma' suçunu işlendikten sonra gerçekleştiği için bu suç içerisinde değerlendirilemeyen silahtan cop, makas, bıçak gibi aletler kullanılarak 'birden fazla kişiyle birlikte tehdit' suçunu işledikleri anlaşılmakla" denildi.



Sanıklar, 30 Mayıs'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak.