Rize-Artvin Havalimanı'nda 1 milyonuncu yolcu törenle karşılandı

Türkiye'de ikinci kez deniz dolgusu üzerine inşa edilen ve 24 Mayıs 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'nda, yıl içindeki yolcu sayısının 1 milyonu aşması dolayısıyla tören düzenlendi.

Rize ve Artvin valilikleri öncülüğünde gerçekleştiren törende, havalimanı kulesi, '1 milyonuncu yolcumuzu tebrik ederiz' yazısı ile ışıklandırıldı.

İstanbul’dan Türk Hava Yolları ile Rize-Artvin Havalimanı’na gelen ve bir milyonuncu yolcu olan Emine Ataman’ı, apronda Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Artvin Valisi Cengiz Ünsal, yerel yöneticiler ile havalimanı yönetimi karşıladı. Emine Ataman uçuş ekibi ile uçaktan inerken büyük şaşkınlık yaşarken, uçuştaki diğer yolculara çay ikramında bulunuldu. Ataman'a karşılama heyetince hediye de takdim edildi.



BAKAN URALOĞLU GÖRÜNTÜLÜ BAĞLANDI



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da İç Hatlar Terminali'nde düzenlenen törene telefonla görüntülü bağlandı. Rize-Artvin Havalimanı'nın Türkiye'nin önemli yatırımlarından olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Havalimanımızın ne kadar ihtiyaç olduğu ne kadar gerekli olduğu bu vesile ile tescillenmiş oldu. Ben bu etkinliğimize Rize ve Artvin ilimizin yetkililerine Antalya’dan selam gönderiyorum. Havalimanımı hayırlı uğurlu olsun. O bir ulaştırma projesi değil aynı zamanda bir mühendislik eseri. Bu vesile ile başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah 10 milyonları da görmeyi Allah bize nasip etsin" dedi.