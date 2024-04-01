Rize Seçim Sonuçları 2024: Rize Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Rize İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

Rize seçim sonuçları verileri paylaşıldı. 2024 Türkiye yerel seçimlerinde Rize Belediye Başkanlığını AK Parti'den aday gösterilen RAHMİ METİN kazandı. Peki, Rize Belediye başkanı kaç oy aldı, yüzde kaç oyla kazandı? İşte Rize Belediye başkan adayları ve aldıkları oy oranları..
AK PARTİ adayı RAHMİ METİN %54.70 oy aldı
YENİDEN REFAH adayı CEMİL ÇOLAK %17.75 oy oranı ile 2. sırada
CHP'den NECATİ TOPALOĞLU ise %12.14 oy oranında kaldı.
Rize İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?
31 Mart 2024 Rize seçim sonuçları, Rize ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.
Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Rize YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.
31 Mart 2024 Rize Adayları Oy Oranları
Rahmi Metin Seçim Sonuçları
Köksal Toptan Seçim Sonuçları
Attila Kayhan Seçim Sonuçları
Ersan Yılmaz Seçim Sonuçları
Cemil Çolak Seçim Sonuçları
Nurettin Aydın Seçim Sonuçları
Oktay Balcı Seçim Sonuçları
Gökhan Akyıldız Seçim Sonuçları
Deniz Sarıkaya Seçim Sonuçları
Yeter Türkeş Çevik Seçim Sonuçları
Hasan Peçe Seçim Sonuçları
Mustafa Özşeremet Seçim Sonuçları
Necati Topaloğlu Seçim Sonuçları
Hasbi Karabulut Seçim Sonuçları
Hamdiye Şeşeoğulları Seçim Sonuçları
Aykut Yalçınkaya Seçim Sonuçları
Recep Köse Seçim Sonuçları
Pınar Kuk İslamoğlu Seçim Sonuçları
Muhammet Yıldız Seçim Sonuçları
Rize ilçe ilçe seçim sonuçları:
Merkez Seçim Sonuçları
Ardeşen Seçim Sonuçları
Çamlıhemşin Seçim Sonuçları
Çayeli Seçim Sonuçları
Derepazarı Seçim Sonuçları
Fındıklı Seçim Sonuçları
Güneysu Seçim Sonuçları
Hemşin Seçim Sonuçları
İkizdere Seçim Sonuçları
İyidere Seçim Sonuçları
Kalkandere Seçim Sonuçları
Pazar Seçim Sonuçları
RİZE BELEDİYE BAŞKANI RAHMİ METİN KİMDİR?
26 Kasım 1969 tarihinde Rize İli Merkez İlçede doğmuştur. İlk ve Orta öğretimini Rize'de tamamlamıştır . 1993 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olmuştur. 2012 – 2014 yılları arasında Erciyes Üniversitesinde Siyaset Felsefesi alanında Yüksek Lisans Tezini yapmıştır.
1993-2004 yılları arasında Rize'de özel bir dershanede Felsefe Grubu Öğretmenliği yapmış ve aynı zamanda ortağı olduğu dershanelerin Genel Müdürlük görevini yürütmüştür.
2004 yılında mahalli seçimlerde Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi seçilmiş ve 2009 yılına kadar Meclis Başkanlığı görevini yürütmüştür . 2009 mahalli seçimleriyle yeniden İl Genel Meclis Üyesi ve Meclis Başkanı seçilen Metin bu görevini 2011 yılına kadar sürdürmüştür . 2011 yılından 2014 yılına kadar meclis üyeliği devam etmiş.
Rize Üniversite Mezunları derneğinde ( Rüder ) 3 dönem başkanlık etmiş. Rize İlinde Üniversite Geliştirme Derneğinde 2009-2014 yılları arasında başkanlık etmiştir.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucu üyesi ve Denetleme kurulu başkanı olarak görev alan Rahmi Metin, 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde Rize Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Rahmi Metin, evli ve 4 çocuk babasıdır.
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Türkiye
- İlçe İlçe Seçim Sonuçları
- Canlı Seçim Sonuçları
- Rize
- Seçim
- 2024 Seçim