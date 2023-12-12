Rize'de kaybolan kadın için arama çalışmaları sürüyor

Rize'de odun toplamak için gittiği sahilde dalgalara kapılıp kaybolan Zeynep Bekar'ı arama çalışmaları 16'ncı günde sürüyor.

Rize'de kaybolan kadın için arama çalışmaları sürüyor

Ardeşen ilçesinde yaşayan Zeynep Bekar, 27 Kasım'da odun toplamak için gittiği sahilde fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılıp kayboldu.

Evine dönmeyen Bekar için ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

AFAD ve polis ekipleri, bölgede çalışma yaptı. Sahildeki aramada Bekar'a ait olabileceği düşünülen çizme teki bulundu. Bekar'ı arama çalışmaları, 16'ncı günde sürerken ekipler, sahil boyunca karadan, drone ile havadan ve denizden çalışmalarını sürdürüyor.

Rize'de kaybolan kadın için arama çalışmaları sürüyor - 1

Kıyıda gözlem yapan ekipler, Ardeşen'in yanı sıra sınır ilçelerde de aramalarını sürdürüyor.

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