Rize'de kitap fuarı açıldı

Söyleşi ve imza günlerinin de düzenleneceği Rize'deki kitap fuarı, 10 gün süreyle ziyarete açık kalacak. Rize Valiliği, Rize Belediyesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin desteğiyle düzenlenen fuarın açılışı, Sahil Açık Otopark'ta yapıldı. Vali İhsan Selim Baydaş, burada yaptığı konuşmada, kitap fuarlarının şehirlerin kültürel hayatının en önemli parçalarından birisi olduğunu söyledi.

Herkesin çocukluğunda ve gençliğinde kitap fuarlarına dair hatıraları olduğunu ifade eden Baydaş, "Kitaplar gençler adına en büyük yatırımdır. Evlatlarımızı ve gençlerimizi kitaplarla buluşturmamız lazım." dedi.



Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ise kitapların bilgi edinmenin ötesinde empati yapmayı sağladığını belirterek, "Fikir ve düşünce dünyamız zenginleşiyor. Biz, kentsel dönüşümler, millet bahçesi, alt ve üst yapı da bir sürü işler yapıyoruz ama bunların yanında bir eğitimci kimliği ile Rize'nin okuması için daha fazla yatırım yapmamız lazım. 10 günlük fuar süresinde yazarlarımız gelecek, söyleşi ve imza programları olacak. Burada gençlerimize dokunabiliyorsak bu bile yeter." diye konuştu.



Konuşmaların ardından, 50'den fazla yazar ve 100'e yakın yayınevinin yer aldığı fuarın açılışı gerçekleştirildi.

