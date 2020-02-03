'Robin Hood' bu kez de Trabzon'da

İstanbul'da kendini 'Robin Hood' olarak tanıtan hayırsever yardımlarına devam ediyor.

Robin Hood Elazığ'ın ardından bu kez de Trabzon'da ortaya çıktı. İle bağlı Esentepe mahallesinde kendini gösteren Robin Hood çocukların yüzünü güldürdü, bakkal borçlarını kapattı.

Önceki gün gittiği mahallede sokakları gezerek çocuklara 200 TL, evlere ise zarf içinde para veren hayırsever vatandaş, bazı bakkal dükkanlarında ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarını kapattı.

SİGARA İÇENLERE 100 TL İÇMEYENLERE 200 TL

Esentepe mahallesinde kendini 'Robin Hood' olarak tanıtan hayırseverin sigara içenlere 100 TL, içmeyenlere ise 200 TL verdiği öğrenildi.



Mahallede esnaflık yapan Muzaffer Kılıç, Robin Hood'un mahalledeki bir bakkal dükkanında duruma olmayan vatandaşların borcunu kapattığını belirterek "Dükkanın önünde dururken karşıda 2 kişi çocukları yanına çağırarak sigara içiyor musun diye sormuş. İçenlere 100 TL, içmeyenlere 200 TL para vermiş. Ben çocuklardan öyle duydum. Bir bakkal arkadaşımız var oraya da giderek duruma olmayan vatandaşların borcunu kapatmış. Esentepe mahallesi Trabzon şehir merkezine en yakın konumda olmasına rağmen gelişmedi. Genelde yoksul ve Suriyeliler kalıyor" şeklinde konuştu.

Esentepe mahallesinde bakkal dükkanı işleten Emre Kurt,"Çocuklara dağıta dağıta gittiler. Evlere ise zarfın içinde para verdiler. Sadece ihtiyaç sahibi olanlara para verdi. Mahallede beraber dolaşarak yoksul aileleri tespit ettik. İhtiyaç sahibi olduklarını belirttiğim 5-6 kişinin veresiye olan borçlarını kapattı. Kendisini tanımıyoruz. Kendini Robin Hood diye tanıttı" dedi.

DEPREMZEDELERE DE YARDIM ETTİ

İsmini İstanbul'da duyuruan ardından deprem bölgesi Elazığ'da kendini gösteren 'Robin Hood', kent merkezi ve köylerde evleri hasar gören depremzedelere zarf içinde para yardımında bulunup, bakkal borçlarını kapattı.