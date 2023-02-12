RTÜK: 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyası dev bir organizasyona dönüştü

Türkiye Tek Yürek: Depremzedelere yardım için tüm kanallarda ortak yayın Haberi Görüntüle

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00’de düzenlenecek yardım gecesi tüm televizyon kanallarını bir araya getiriyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK), konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yerel, bölgesel ve ulusal tüm medya kuruluşlarının organizasyona katılmak için harekete geçtiğini duyurdu.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "Medya kuruluşlarımız tarafından 15 Şubat Çarşamba akşamı yapılması planlanan "Türkiye Tek Yürek yardım kampanyası dev bir organizasyona dönüştü" denildi.



RTÜK'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Medya kuruluşlarımız tarafından 15 Şubat Çarşamba akşamı yapılması planlanan 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyası dev bir organizasyona dönüştü. Yerel, bölgesel, ulusak tüm medya kuruluşlarımız organizasyona katılmak için harekete geçti. Organizasyonun yurt içinden ve yurt dışından yayınlanması için hazırlıklar son aşamada. Çarşamba akşamı saat 20.00'de ekranlar ve radyolar tek yürek olacak. RTÜK olarak medyamızın bu çok anlamlım ve ulvi dayanışmasını takdir ediyor ve yürektn destekliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."