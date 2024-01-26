Rus turisti öldüren 2 sanığın müebbet hapsi istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 11 Haziran 2023 tarihinde, Rusya uyruklu Vyacheslav Nechıporchuk Beyoğlu'nda sokakta otururken şüpheliler Cihan K., Şervan Y. ve Umut A.'nın Rus turist Nechıporchuk'un yanına gittiği, Nechıporchuk'un telefonunu kaybettiğini ifade etmesi üzerine şüphelilerin, para vermesi halinde telefonunu bulabileceklerini söylediği ve bu esnada taraflar arasında tartışma yaşandığı belirtildi.



Şüphelilerin tartışma sırasında Rus Vyacheslav Nechıporchuk'un ceplerini karıştırdıkları, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri anlatılarak yağma suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı anlatıldı.



Şüpheli Şervan Y.'nin olay yerinden ayrıldığı, diğer şüpheliler Cihan ve Umut ile Nechıporchuk arasındaki tartışmanın başka sokakta devam ettiği söyledi.



ÖLDÜRME KASTIYLA HAREKET ETMİŞLER



Umut Y.'nin yanında bulundurduğu bıçakla Nechıporchuk'a doğru öldürme kastı ile hamleler yaptığı ancak maktule isabet etmediği bildirildi. Bu esnada Cihan K.'nın arkadaşı Umut'tan bıçağı alarak Vyacheslav Nechıporchuk'a doğru öldürme kastıyla 3 kez hamle yaptığı ve göğüs bölgesinden yaraladığı aktarıldı.



Hastaneye kaldırılan Vyacheslav Nechıporchuk'un hayatını kaybettiği anlatıldı. İddianamede, Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda Nechıporchuk'un vücudundaki bıçak darbelerinin hayati tehlike arz eden bölgelere geldiği belirtilirken şüphelilerden Şervan Y. hakkında "kasten öldürme" suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği ifade edildi.



2 SANIĞA MÜEBBET VE 15 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ



İddianamede, şüpheliler Cihan K. ile Umut A.'Nın "Kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası talep edildi. ŞüphelilerİN "Birden Fazla Kişi İle Yağmaya Teşebbüs" suçundan ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Toplamda şüpheliler Cihan K. ve Umut A.'nın 2 suçtan müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.