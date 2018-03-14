İzmir'de bir kişi hakkındaki 3 yakalama kararının kaldırılması karşılığında rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanan Torbalı Cumhuriyet Savcısı Z.K'ye 4 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.



İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Z.K. ve avukatı katıldı.



Z.K, daha önce Mardin'de görev yaptığı sırada tanıdığı İbrahim B'nin 24 Ocak 2017'de yüz yüze görüşmek istediğini belirtmesi üzerine Balçova'daki bir alışveriş merkezinde saat 19.05'te buluştuğunu, başka bir araçla yanına gelen İbrahim B'nin, "Savcı Bey, acil bir işim çıktı, önemli bir şey konuşacaktım ancak hemen gitmek zorundayım." dedikten sonra peçeteye sarılı bir şeyi eline tutuşturduğunu iddia etti.



İbrahim B'nin peçeteye sarılı şeyin ne olduğuna ilişkin bir şey söylemediğini ileri süren Z.K, "Mardin yöresinde pestil yaygın olduğu için, İbrahim B'nin peçetenin içinde pestil verdiğini düşündüm. Peçeteyi incelemeden araç konsolüne bıraktım. O sırada yanıma yanaşan iki sivil polis memuru, araçtan dışarıya çıkmamı isteyerek beni biraz bekleteceklerini söyledi. Ben de savcı olduğumu ilettiğim polis memurları, amirlerine haber verdi. Saat 20.30 gibi İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından bir cumhuriyet savcısı geldi. Savcının gelişine kadar peçetede ne olduğuna bakmadım. Para olduğunu bilseydim, savcı gelene kadar onu yok ederdim. Herhangi bir şekilde farklı bir davranış sergilemedim." ifadelerini kullandı.

"MENFAAT KARŞILIĞI İŞ YAPMADIM"



Z.K, "Kesinlikle menfaat karşılığı bir iş yapmadım. Suçlamaları asla kabul etmiyorum." diyerek beraatini istedi.



İbrahim B, tanık olarak verdiği ifadede, hakkında yakalama kararı bulunan Y.Y'nin annesinin ağır hasta olmasından Z.K. ile irtibata geçerek bu yakalama kararının ertelenmesi için talepte bulunduğunu, Z.K'nin ise bununla yasal çerçevenin verdiği imkanlar dahilinde ilgilenebileceğini söylediğini ileri sürdü.



Bundan iki gün sonra kendisini arayan bir arkadaşının infazı ertelenen Y.Y'nin kendisine para vereceğini söylemesi üzerine, Y.Y'nin iş yerine giderek 10 bin lira para aldığını ifade eden İbrahim B, acil bir iş için görüşmesi gerektiğini bildirdiği Z.K. ile alışveriş merkezinde buluştuğunu anlattı.

"PARAYI GERİ ALACAKTIM"



Para vereceğinden Z.K'nin hiçbir şekilde haberinin olmadığını savunan İbrahim B, "Savcıyla, çocuğumun uyuşturucu meselesi olduğundan yardım almak için konuşacaktım. Yanımda iki arkadaşla alışveriş merkezine gittim. Asıl amacım parayı savcıya verdiğimi onlara göstermekti. Sonra o parayı savcıdan alacaktım. Peçeteye sarılı bir şekilde verdiğim parayı için savcıya 'Bunu sonra alırım.' dedim. Sonra oradan ayrıldım. Bu dediklerim 3-4 saniyede gerçekleşti. Parayı geri almak için aradığım savcının telefonu kapalıydı. Paraya ihtiyacım olduğundan o anda böyle bir plan aklımdan geçti" şeklinde beyan verdi.



Mahkeme heyeti, "Rüşvet almak" suçundan 4 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı Z.K'nin cezası kesinleşinceye kadar tahliyesine karar verdi.



OLAY



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 3 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Y.Y'nin, A.A'nın aracılığı ile Cumhuriyet Savcısı Z.K'den yakalama kararının kaldırılması konusunda yardım istediğini belirlemesinin ardından polis ekipleri savcı Z.K. ile şüphelileri takibe almıştı.



Savcı Z.K. ile Y.Y. ve A.A'nın Gaziemir-Balçova çevre yolunda buluştuğunu belirleyen ekipler, düzenlediği operasyonda soruşturmayı yürüten savcı nezaretinde Z.K'nin aracında yapılan aramada 10 bin lira ele geçirmişti.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen savcı Z.K. tutuklanmıştı.



Z.K. hakkında "Rüşvet almak" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.



Bu arada, Torbalı Cumhuriyet Savcısı Z.K, 1 Mart 2016'da aracıyla İzmir'den Torbalı'ya giderken yol verme nedeniyle sorun yaşadığı otomobildeki iki kişinin saldırısına uğramış, savcının aracının önünü keserek sopalarla ön ve arka camını kıran saldırganlar polis tarafından yakalanmıştı.