Rusya'ya rağmen Ukrayna limanlarından ilk sefer

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA



Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün saat 06.10’da İstanbul Boğazı kuzeyden giren Joseph Schulte isimli gemiye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-6 Römorkörümüz ile refakat ettik ve Kılavuz Kaptanımız ile kılavuzluk hizmeti verdik." denildi.

2 KEZ ULUSLARARASI SULARA ÇIKTI

Geminin yolculuğu sırasında 2 kez uluslararası sulalara çıksa da kıyıya 12 mil mesafede seyrederek Romanya ve Bulgaristan karasuları içinde kaldığı öğrenildi.