Rusya'ya rağmen Ukrayna limanlarından ilk sefer

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından Ukrayna limanlarından ilk kez bir ticari gemi ayrıldı.
Rus Donanması'nın tehdidi altındaki kritik yolcululuğunda bir müdahale ile karşılaşmayan Joseph Schulte adlı gemi İstanbul'a ulaştı.
Yaklaşık 1,5 yıldır Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda bekleyen gemi, boğaz geçişini tamamladıktan sonra Ambarlı Limanı'na demirleyecek.
Hong Kong bandralı 300 metrelik dev konteyner gemisinin Yunanistan'ın Pire Limanı'na gideceği belirtiliyor.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün saat 06.10’da İstanbul Boğazı kuzeyden giren Joseph Schulte isimli gemiye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-6 Römorkörümüz ile refakat ettik ve Kılavuz Kaptanımız ile kılavuzluk hizmeti verdik." denildi.
2 KEZ ULUSLARARASI SULARA ÇIKTI
Geminin yolculuğu sırasında 2 kez uluslararası sulalara çıksa da kıyıya 12 mil mesafede seyrederek Romanya ve Bulgaristan karasuları içinde kaldığı öğrenildi.
Tahıl koridoru anlaşması, 22 Temmuz Cuma günü İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalandı.
Rusya, gıda krizini bitirmeyi amaçlayan anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve daha önceden 2 kez uzatılan anlaşma 17 Temmuz'da sona ermişti.
RUSYA İÇİN ASKERİ HEDEF
Rusya, 20 Temmuz tarihinden itibaren Ukrayna limanlarına giden ve çıkış yapan tüm gemileri askeri hedef sayacağını ilan etmişti. Gerekçe olarak bu gemilerle Ukrayna’ya silah taşındığı iddiasını ileri sürmüştü...
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Gündem
- Haber