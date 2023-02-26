Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu 6'lı masada adaylığı konuşulan 3 ismi açıkladı

Millet İttifakı'nı oluşturan CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin oluşturduğu 6'lı masada aday belirleme süreci devam ediyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV100'de katıldığı canlı yayında 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklamalarda bulundu.



ADAY BELİRLEMEDE GECİKİLDİ ELEŞTİRİLERİ

Karamollaoğlu, 6'lı masanın aday belirlemekte geciktiği eleştirilerine, 6'lı masa cumhurbaşkanı adayını belirlemede gecikmedi. Başlangıçtan beri 'cumhurbaşkanı adayı seçim tarihi belirlendikten sonra ilan edilecektir’ dedik. Ben burada bir gecikmenin olduğunu kesinlikle söyleyemem ama bundan sonra çalışmalar bu istikamette yapılacak. Yapacağımız toplantıda bu gündeme alınacaktı ama araya deprem girince biz bunu uygun bulmadık. Depremle ilgili bir toplantı yaptık bunun arkasında bizim ev sahipliğimizde bir toplantı daha gerçekleşecek. Bu toplantıda mutlaka başkanlık konusu gündeme gelecek." diye yanıt verdi.

"İMAMOĞLU, YAVAŞ VE KILIÇDAROĞLU GÜNDEME GELDİ"



Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusuna da yanıt veren Karamollaoğlu, "Şimdiye kadar bu konu hiç gündeme gelmedi. Kıyısından köşesinden buna temas edildi ancak ciddi bir şekilde konuşulmadı ama altılı masada bulunan genel başkanlardan bu konuya atıfta bulunanlar oldu. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu gündeme geldi. Şimdi biz bunu ilk toplantıda görüşeceğiz ve bir takvime bağlayacağız. Bunu nasıl deklere edeceğimizi belirteceğiz. O güne kadar halkımızın biraz daha sabır göstermesini istiyoruz." dedi.

"SEÇİLECEK BİR CUMHURBAŞKANI ADAYI"



Cmhurbaşkanı adayının nasıl olması gerektiğine de değinen Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Biz seçilebilecek cumhurbaşkanı adayının aday olmasını isteriz. Bu bütün parti başkanlarının ittifak edeceği bir aday olması icap eder. Bu benim aynı zamanda şahsi kanaatim. Bu konu anketlerde elbette değerlendirilecektir. Bunlar ortaya çıktıktan sonra bir kişi üzerinde ben ittifak edileceğini düşünüyorum."



Öte yandan 6'lı masanın bir sonraki toplantısı 2 Mart'ta gerçekleştirilecek.