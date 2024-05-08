Saadet Partisi kongreye gidiyor: Karamollaoğlu aday olmayacak

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, TBMM'de Saadet Partisi'nin grup toplantısında konuştu.



Kaya, Saadet Partisi'nin 30 Haziran'da kongreye gideceğini söyledi.



"1969 yılından önce Erbakan Hocamız ile tanıştığı günden bu yana Milli Görüş davasına dört elle sarılan, bu dava yolunda bir milim şaşmadan bugünlere kadar gelen ve genel başkanlığı üstlendiği günden bu yana da Saadet Partimizin, Türkiye siyasetinde yeniden aktör olarak ortaya çıkmasını sağlayan değerli Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu'na huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanan Kaya, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun yeniden aday olmayacağını açıkladı.

"ASLA ŞÜPHEMİZ YOKTUR"



Kay, "Bundan sonra seçilecek genel başkanımız, Genel İdare Kurulumuz, il ve ilçe başkanlarımızın da önünde en fazla çalışan ve Saadet Partisi'nin bir an önce iktidara gelmesi için çalışacağından asla ama asla şüphemiz yoktur." ifadelerini kullandı.

