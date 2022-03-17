Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuşlar azaltılıyor

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada 18 Mart'ta belirlenen saatler içinde yüzde 10, 19 Mart'ta ise tüm gün boyunca yüzde 20 uçuş iptali yapılacağı duyuruldu.



Duyurunun detayları şu şekilde:

"Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 18.03.2022 tarihinde 05.00 ile 14.59 saatleri arasında yüzde 10 oranında, 19.03.2022 tarihi için tüm gün yüzde 20 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."

THY'DEN SEFER İPTALİ

Alınan karar üzerine Türk Hava Yollarının da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın yapmayı planladığı 10 seferini iptal ettiği öğrenildi.

