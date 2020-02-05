Sabiha Gökçen'de pisten çıkan uçağın Kontrol Kulesi konuşması ortaya çıktı

İstanbul seferini yapan yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı.
Kule: inişine müteakiben 2,4 pist başından mevcut rampa üzerine doğru aşağıya indi şu anda göremiyoruz
Ekipler: Anlaşıldı şu anda göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz
Kule: Ambulanslar da gidiyor mu?
Kule Pilota anons ediyor: İfadelerim alınabiliyor mu?
Ekipler: Şu anadaki bulunduğumuz mevkide uçağa müdahale etme imkanımız yok.
Kule: Herhangi bir yangın veya patlama başka bir şey takip edebiliyor musunuz?
Ekipler: Şu anda uçakta alev veya duman gözükmüyor ama parçalanmış uçak
Kule: Bütün ekipler müdahale etsin