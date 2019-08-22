Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde etkili olan sağanağın ardından Bozca ve Dereköy köyleri arasında ulaşımı sağlayan köprü çöktü. Köprüde mahsur kalan 7 kişilik aile, AFAD ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen ekipler, dereye kurdukları kurtarma tertibatı ile aileyi güvenli bölgeye taşıdı.
Aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Sağanak nedeniyle çöken köprüde mahsur kalan aile kurtarıldı
Anadolu AjansıTürkiye
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sağanak nedeniyle taşan deredeki köprünün çökmesi sonucu mahsur kalan 7 kişilik aile, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde etkili olan sağanağın ardından Bozca ve Dereköy köyleri arasında ulaşımı sağlayan köprü çöktü. Köprüde mahsur kalan 7 kişilik aile, AFAD ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.